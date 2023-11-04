Англія

Гола Миколенка не вистачило Евертону для перемоги над Брайтоном

Досвідчений Ешлі Янг знову створив передумови для втрати очок своєю командою, цього разу розписавшись у власних воротах.

Евертон — Брайтон, Getty Images

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Евертон — Брайтон 1:1

Голи: Миколенко, 7 — Янг, 84 (авт.)



Евертон: Пікфорд — Янг (Паттерсон, 90), Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Гує, Макніл — Дукуре — Калверт-Люїн (Бету, 89).



Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке — Адінгра (Ігор, 90), Мілнер (Буонанотте, 79), Гілмор (Дауд, 69), Мітома — Гросс, Лаллана (Жуан Педро, 46) — Фергюсон (Фаті, 68).



Попередження: Гує, Дукуре, Брантвейт, Тарковські — Гілмор, Данк