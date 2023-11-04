Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу над Борнмутом.

"Ми не очікували того, як вони грали у схемі з п'ятьма захисниками. Ми забили в потрібні моменти, другий тайм вони почали краще за нас. При грі один на один вони були агресивні. Я дуже поважаю, коли команда програє з рахунком 0:3, але її гравці рішуче грають один на один.

Про Доку:

"Він дуже швидко освоївся. Справа не лише у сьогоднішній грі, він зіграв дуже добре у всіх матчах. Ми дуже раді", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

Зазначимо, що в цій грі Доку забив гол і віддав чотири асисти.