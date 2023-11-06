Англія

Клуб поки що хоче залишити наставника.

Манчестер Юнайтед наразі не планує звільняти Еріка тен Гага - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб сподівається далі працювати зі спеціалістом та дати йому можливість покращити результати. Голландський тренер минулої кампанії привів його до першого трофею з 2017 року.

Колектив обіграв Фулгем з рахунком 1:0, проте займає низьке місце у турнірній таблиці АПЛ.

Англійський гранд продемонстрував найгірший старт сезону в чемпіонаті.