Клуб поки що хоче залишити наставника.
Ерік тен Гаг - Getty Images
06 листопада 2023, 16:57
Манчестер Юнайтед наразі не планує звільняти Еріка тен Гага - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Клуб сподівається далі працювати зі спеціалістом та дати йому можливість покращити результати. Голландський тренер минулої кампанії привів його до першого трофею з 2017 року.
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