Футболіст зізнався, що мав проблеми з алкоголем на початку своїх виступів.
Вейн Руні - Getty Images
07 листопада 2023, 16:28
Вейн Руні розповів про те, що мав проблеми із алкголем на початку своєї кар'єри - повідомляє ресурс TalkSport.
"Їхав додому, пару днів сидів там і не виходив, пив майже до непритомності.
Я не хотів бути поруч з людьми, тому що іноді ти почуваєшся збентеженим. Іноді ти відчуваєш, що підвів людей, і зрештою я не знав, як інакше з цим впоратися.
Коли ви не користуєтеся допомогою та керівництвом інших, ви можете опинитися в дуже непростому становищі, і я був в ньому кілька років. На щастя, тепер я не боюся іти і говорити з людьми про проблеми".
Вейн завершив виступи у футболі в складі Дербі Каунті у 2021 році.
Зараз він тренує Бірмінгем, що виступає у Чемпіоншипі.