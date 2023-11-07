Англія

Футболіст зізнався, що мав проблеми з алкоголем на початку своїх виступів.

Вейн Руні розповів про те, що мав проблеми із алкголем на початку своєї кар'єри - повідомляє ресурс TalkSport.

"Їхав додому, пару днів сидів там і не виходив, пив майже до непритомності.

Я не хотів бути поруч з людьми, тому що іноді ти почуваєшся збентеженим. Іноді ти відчуваєш, що підвів людей, і зрештою я не знав, як інакше з цим впоратися.

Коли ви не користуєтеся допомогою та керівництвом інших, ви можете опинитися в дуже непростому становищі, і я був в ньому кілька років. На щастя, тепер я не боюся іти і говорити з людьми про проблеми".

Вейн завершив виступи у футболі в складі Дербі Каунті у 2021 році.

Зараз він тренує Бірмінгем, що виступає у Чемпіоншипі.