Легенда англійського футболу висловилась про Джуда Беллінгема.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
20 жовтня 2023, 10:30
Керманич Бірмінгема Вейн Руні прокоментував успіхи ексгравця "синіх" Джуда Беллінгема, який проводить неймовірний сезон в складі мадридського Реала.
"Він, безумовно, один із найкращих гравців у світі на цей момент. Він перейшов на наступний рівень у Реалі. Джуд у гарній формі. Але варто розуміти, що в якийсь момент вона піде на спад, і ми не повинні його звинувачувати, коли це станеться. Це трапляється з усіма гравцями", — цитує Руні Madrid Xtra.
Раніше повідомлялось, що Беллінгем став найкращим гравцем місяця в Реалі вдруге поспіль.