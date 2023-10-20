Англія

Легенда англійського футболу висловилась про Джуда Беллінгема.

Керманич Бірмінгема Вейн Руні прокоментував успіхи ексгравця "синіх" Джуда Беллінгема, який проводить неймовірний сезон в складі мадридського Реала.

"Він, безумовно, один із найкращих гравців у світі на цей момент. Він перейшов на наступний рівень у Реалі. Джуд у гарній формі. Але варто розуміти, що в якийсь момент вона піде на спад, і ми не повинні його звинувачувати, коли це станеться. Це трапляється з усіма гравцями", — цитує Руні Madrid Xtra.

Раніше повідомлялось, що Беллінгем став найкращим гравцем місяця в Реалі вдруге поспіль.