Англія

Німцем зацікавились топклуби Англії.

Лідер Баєра Флоріан Вірц може піти на підвищення. Про це повідомляє видання 90Min.

За інформацією джерела, Манчестер Сіті та Ліверпуль вивчають варіант з зимовим трансфером німця. Конкуренцію англійським клубам складе Барселона, яка дуже зацікавлена в трансфері гравця.

Контракт німця з "фармацевтами" діє до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 85 млн. євро.

Цього сезону, Флоріан Вірц провів за Баєр 14 матчів, відзначившись 5 голами та 9 гольовими передачами.