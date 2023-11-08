Німцем зацікавились топклуби Англії.
ВІРЦ, GETTY IMAGES
08 листопада 2023, 19:56
Лідер Баєра Флоріан Вірц може піти на підвищення. Про це повідомляє видання 90Min.
За інформацією джерела, Манчестер Сіті та Ліверпуль вивчають варіант з зимовим трансфером німця. Конкуренцію англійським клубам складе Барселона, яка дуже зацікавлена в трансфері гравця.
Контракт німця з "фармацевтами" діє до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 85 млн. євро.
Цього сезону, Флоріан Вірц провів за Баєр 14 матчів, відзначившись 5 голами та 9 гольовими передачами.