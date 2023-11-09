Англія

Чоловіка викрало злочинне озброєне угруповання з Колумбії.

Батько колумбійського нападника Ліверпуля 13 днів перебував у заручниках злочинного озброєного угруповання, відомого як Національна визвольна армія, перш ніж його звільнили з полону сьогодні, 9 листопада, повідомляє видання The Guardian.

Члени ELN передали Луїса Діаса-старшого членам католицької церкви та ООН у четвер вдень. Озброєні люди викрали його та мати гравця "червоних" 28 жовтня в їхньому рідному місті Барранкас у північному колумбійському штаті Ла-Гуахіра. Жінку звільнили протягом кількох годин, а от батька зловмисники вивезли на мотоциклі.

Лідери Національної визвольної армії пообіцяли звільнити 56-річного чоловіка ще 2 листопада, але чекати подальших новин довелося майже тиждень. Президент Колумбії Густаво Петро раніше критикував їх за те, що вони поставили життя Діаса-старшого у непотрібну небезпеку і тим самим зашкодили мирним переговорам з урядом.

Наразі невідомо, хто виступив посередником у звільненні чоловіка та чи отримали озброєні повстанці гроші в обмін на звільнення батька нападника Ліверпуля.