Англія

Бразилець розповів про взаємовідносини в команді.

Колишній нападник Ліверпуля Роберто Фірміно розповів про своїх експартнерів Мохамеда Салаха та Садіо Мане.

"Вони ніколи не були найкращими друзями, кожен тримався окремо. Рідко можна було побачити їхню розмову, і я не впевнений, що це пов'язано із суперництвом Єгипту та Сенегалу в африканських змаганнях. Я справді не знаю.

Я ніколи не приймав чийсь бік. Я намагався віддавати передачі їм обом, для мене перемога команди найважливіша. Багато хто акцентував на тому, що я привніс атакувальному тріо в тактичному плані, але, можливо, не менш важливим був людський чинник: мені вдалося об'єднати їх на полі.

Якби я цього не зробив, це було б не що інше, як буря між ними двома на полі. Можливо, тому Клопп найчастіше замінював мене.

У нас трьох були дуже різні характери, і бос знав, що я не кинув би пляшку на землю від розчарування чи щось подібне. Якби мене це хвилювало, я потім поговорив би з ним наодинці. Коли потрібна була заміна, було легше зняти Боббі, ніж засмутити когось із них двох.

Усі, включно з іншими гравцями, знали, як це працює. Це була таємниця в Ліверпулі, яку найгірше оберігали, — природно, ніхто ніколи не цікавився моєю думкою. Такою є моя природа — команда на першому місці. Бос це знав", — написав бразилець у своїй книзі "Так, сер: Мої ліверпульські роки".