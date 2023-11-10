Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 09 листопада 2023 року, 19:45.

У поєдинку четвертого туру Ліги Європи Тулуза на своєму полі здолала Ліверпуль з рахунком 3:2.

Таким чином, мерсисайдці не змогли оформити достроковий вихід з групи, а тим часом Тулуза піднялась на друге місце у квартеті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тулуза — Ліверпуль в 4 турі Ліги Європи:

Тулуза — Ліверпуль 3:2

Голи: Деннум, 36, Даллінга, 58, Магрі, 76 — Кассерес, 74 (авт.), Жота, 89



Тулуза: Рест — Деслер, Діарра, Ніколаїсен, Кошта, Суасо — Кассерес, С’єрро — Шмід (Макгрі, 70) — Деннум (Камансі, 81), Даллінга (Сесар, 88).



Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Кванса, Матіп, Цимікас (Собослаї, 46) — А. Мак Аллістер, Ендо (Александер-Арнольд, 46), Елліотт — Доак (Салах, 46), Гакпо (Нуньєс, 73), Діас (Жота, 81).



Попередження: Шмідт, Камансі, Рест — Ендо, Нуньєс