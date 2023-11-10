Ліга Європи

Слова португальця після поразки в матчі Ліги Європи.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував поразку проти Славії (0:2) у четвертому турі Ліги Європи.

"Славія справді заслужила перемогу, а ми заслужили на поразку. Славія грала так само, як і в минулому матчі в Римі. Ми готувалися до цього матчу із Залевським на фланзі та Ель-Шаараві на позиції нападника, але це не було причиною, через яку Рома програла", – наводить слова Жозе Моурінью офіційний сайт УЄФА.

Раніше Моурінью прокоментував слова Мауріціо Саррі щодо виступів їхніх клубів у єврокубках.