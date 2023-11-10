Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 09 листопада 2023 року, 22:00.
ЗОРЯ — МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ, FACEBOOK.COM/MACCABITLVFC
10 листопада 2023, 07:42
У поєдинку четвертого туру Ліги конференцій Зоря поступилась Маккабі Тель-Авів з рахунком 1:3.
Команда Валерія Кривенцова переважала суперників за кількістю створених моментів, але вбивча реалізація від ізраїльтян сформувала остаточний рахунок.
Після чотирьох зіграних матчів Зоря опустилась на третє місце в групі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Зоря — Маккабі Тель-Авів в 4 турі Ліги конференцій:
Зоря — Маккабі Тель-Авів 1:3
Голи: Алефіренко, 74 — Лукассен, 7, Д. Перец, 26, 44
Зоря: Турбаєвський — Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин — Яцик — Кирюханцев (Чурко, 87), Нагнойний (Венделл, 87), Мічін (Волошин, 65), Антюх (Алефіренко, 64) — Герреро (Горбач, 46).
Маккабі Тель-Авів: Москера — А. Коен, Лукассен, Саборіт, Ревіво (Тургеман, 72) — Д. Перец, ван Оверем (Голаса, 73), Каніховські — Бітон (Біттон, 64), Захаві (Даріда, 90), Мілсон (Шахар, 90).
Попередження: Снурніцин — Лукассен, А. Коен.