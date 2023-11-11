Український форвард асистував у матчі проти Бірмінгема.
Назарій Русин, Getty Images
11 листопада 2023, 15:46
В даний час проходить поєдинок 16 туру англійського Чемпіоншипу, в якому Сандерленд на своєму полі приймає Бірмінгем.
Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 17 хвилині результативним ударом відзначився Джоб Беллінгем, якому результативну передачу віддав український нападник Назарій Русин. Для Джоба це був гол у ворота своєї колишньої команди.
Для 25-річного українця це була перша результативна дія в Чемпіоншипі за вісім матчів. До цього він також провів один матч у молодіжній лізі, де відзначився асистом.
Перед матчем з Бірмінгемом, Сандерленд набрав 23 очки та посідав восьме місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.