Англія

Український форвард асистував у матчі проти Бірмінгема.

В даний час проходить поєдинок 16 туру англійського Чемпіоншипу, в якому Сандерленд на своєму полі приймає Бірмінгем.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 17 хвилині результативним ударом відзначився Джоб Беллінгем, якому результативну передачу віддав український нападник Назарій Русин. Для Джоба це був гол у ворота своєї колишньої команди.

Absolutely beautiful flick on from

Rusyn 🅰️ pic.twitter.com/H7swhe3mVv — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 11, 2023

Для 25-річного українця це була перша результативна дія в Чемпіоншипі за вісім матчів. До цього він також провів один матч у молодіжній лізі, де відзначився асистом.

Here’s Rusyn’s shot that hit the post 😩 pic.twitter.com/tSAbp7TQ36 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 11, 2023

Перед матчем з Бірмінгемом, Сандерленд набрав 23 очки та посідав восьме місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.