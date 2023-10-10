Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український захисник поділився своїми думками про нападника Назарія Русина.

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко прокоментував адаптаційний процес нападаючого Назарія Русина у розташуванні національної команди.

"Я сподіваюся, що наша дружба додасть Русину впевненості – це другий його виклик у збірну. Я впевнений, що він не просто так тут та зможе допомогти збірній – вийти на поле чи на тренуваннях. Кожен приїжджає у збірну, щоб допомогти здобути три очки.

Чи змінила його Англія та Чемпіоншип? Не знаю, побачимо. На полі не бачив його, але думаю, що у побуті у нього нове життя. Щось нове, чогось навчається – буде тільки зростати з кожним днем.

Він приїхав до мене у гості перед збірною, тому сподіваюся, що у мене буде якийсь вихідний – і ми з дівчиною приїдемо підтримати його.

Чи у нього є вчитель по англійській? Є вчитель. Але не скажу, що сам дуже добре знаю англійську, тому не буду його сильно травити. Хочеш не хочеш – тобі потрібно вивчати мову, тому що знаходишся там, треба мати комунікацію з партнерами по команді, у побуті", - сказав Миколенко прес-службі УАФ.

Свій найближчий матч Україна проведе проти Північної Македонії. Гра відбудеться 14 жовтня о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.