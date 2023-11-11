Англія

Українці відзначились забитими голами.

У рамках дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги відбулися два поєдинки за участю українських футболістів.

Евертон вирушив на виїзд до Крістал Пелес (3:2), а Арсенал приймав Бернлі (3:1).

У цих поєдинках голами відзначилися Віталій Миколенко та Олександр Зінченко.

За версією WhoScored, Миколенко став найкращим гравцем Евертона – він отримав оцінку 7.8. Вище лише у Джефферсона Лерми (Крістал Пелес) – 8.1.

Що стосується Зінченка, то він отримав оцінку 8.9 – найкращу серед обох команд.

Зазначимо, що наступного туру Арсенал зіграє проти Брентфорда, а Евертон проти Манчестер Юнайтед.