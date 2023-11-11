Англія

Український захисник "ірисок" відзначився на старті поєдинку, забивши у другому матчі поспіль.

У матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон у гостях здобув перемогу над Крістал Пелес із рахунком 3:2.

Вже на першій хвилині команда Шона Дайча забила гол, який став найшвидшим у нинішньому розіграші АПЛ, а його автором став український захисник Віталій Миколенко. Для нього це був другий гол у другому матчі поспіль.

Потім на п'ятій хвилині господарі поля зрівняли цифри на табло зусиллями Еберечі Езе, який реалізував пенальті.

На початку другого тайму результативним ударом відзначився Абдулай Дукуре, який вивів "ірисок" вперед, проте на 73 хвилині Одсон Едуар відповів своїм голом і зрівняв рахунок.

Тим не менш, останнє слово було за Евертоном, коли на 86 хвилині Ідрісса Гує скористався передачею Дукуре і втретє вивів "ірисок" вперед.

Після 12 ігор Евертон набрав 14 очок і посідає 14 місце в АПЛ, а у Крістал Пелес — 15 балів та 12 рядок.

Крістал Пелес — Евертон 2:3

Голи: Езе, 5 (з пенальті), Едуар, 73 — Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гує, 86.

Крістал Пелес: Джонстон — Ворд, Андерсен, Геї, Мітчелл — Г'юз (Ахамада, 89), Лерма — Аю, Езе, Шлупп (Олісе, 67) — Едуар (Матета, 83).

Евертон: Пікфорд — Янг (Паттерсон, 90), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Онана (Гує, 46), Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Бету, 77).

Попередження: Езе — Дукуре, Гарнер, Онана, Миколенко.