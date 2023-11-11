Англія

Головним героєм матчу став Леандро Троссар, який забив гол та віддав гольову передачу.

У матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на своєму полі здобув перемогу над Бернлі з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на першій компенсованій хвилині у воротах "бордових" відзначився Леандро Троссар.

Потім, на початку другого тайму, команда Венсана Компані відігралася зусиллями Джоша Браунгілла. Проте за три хвилини підопічні Мікеля Артети знову були попереду після голу Вільяма Саліба, якому асистував Троссар.

Весь матч на полі провів український захисник Олександр Зінченко, котрий вийшов у стартовому складі "канонірів". Саме українець став автором третього м'яча у ворота гостей, коли на 74 хвилині він вдало зіграв у штрафному майданчику після стандарту, спіймавши м'яч на льоту та в дотик пробивши точно у ворота.

На 83 хвилині зустрічі "каноніри" залишилися у меншості, після того, як Фабіу Вієйра, який з'явився на заміну, отримав пряму червону картку за грубу гру.

Після 12 ігор Арсенал набрав 27 очок і піднявся на друге місце, випередивши Тоттенгем, який напередодні поступився Вулвергемптону. Бернлі має лише чотири бали і передостанній 19 рядок.

Арсенал - Бернлі 3:1

Голи: Троссар, 45+1, Саліба, 57, Зінченко, 74 — Браунгілл, 54.

Арсенал: Рая — Томіясу, Саліба, Магальяйнс, Зінченко — Гаверц (Вієйра, 59), Жоржиньо, Райс — Сака (Нельсон, 81), Троссар (Нкетіа, 81), Мартінеллі (Ківьор, 89).

Бернлі: Траффорд — Вітіньо (Одобер, 88), О'Ши, Баєр, Тейлор — Гудмундссон, Берге, Браунгілл (Обафемі, 85), Колеошо (Бруун-Ларсен, 80) — Родрігес, Амдуні (Ремзі, 80).

Попередження: Гудмундссон.

Вилучення: Вієйра, 83 (пряма червона картка).