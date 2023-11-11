Гол Миколенко допоміг Евертону здобути перемогу над Крістал Пелес

Український захисник "ірисок" відзначився на старті поєдинку, забивши у другому матчі поспіль. 

Огляд матчу

Крістал Пелес — Евертон 2:3
Голи: Езе, 5 (з пенальті), Едуар, 73 — Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гує, 86.

Крістал Пелес: Джонстон — Ворд, Андерсен, Геї, Мітчелл — Г'юз (Ахамада, 89), Лерма — Аю, Езе, Шлупп (Олісе, 67) — Едуар (Матета, 83).

Евертон: Пікфорд — Янг (Паттерсон, 90), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Онана (Гує, 46), Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Бету, 77).

Попередження: Езе — Дукуре, Гарнер, Онана, Миколенко. 