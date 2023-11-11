Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 11 листопада 2023 року, 17:00.
КРІСТАЛ ПЕЛЕС - ЕВЕРТОН, GETTY IMAGES
11 листопада 2023, 22:59
Гол Миколенко допоміг Евертону здобути перемогу над Крістал Пелес.
Український захисник "ірисок" відзначився на старті поєдинку, забивши у другому матчі поспіль.
Огляд матчу:
Крістал Пелес — Евертон 2:3
Голи: Езе, 5 (з пенальті), Едуар, 73 — Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гує, 86.
Крістал Пелес: Джонстон — Ворд, Андерсен, Геї, Мітчелл — Г'юз (Ахамада, 89), Лерма — Аю, Езе, Шлупп (Олісе, 67) — Едуар (Матета, 83).
Евертон: Пікфорд — Янг (Паттерсон, 90), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Онана (Гує, 46), Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Бету, 77).
Попередження: Езе — Дукуре, Гарнер, Онана, Миколенко.