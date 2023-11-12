Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 12 листопада 2023 року, 16:00.
Getty Images
12 листопада 2023, 18:49
У рамках дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі приймав Брентфорд.
Колектив Юргена Клоппа зумів здолати опонента, відправивши до його воріт три голи. Відзначаємо дубль від Мохамеда Салаха.
Огляд матчу:
Ліверпуль – Брентфорд 3:0
Голи: Салах, 39, 62, Жота, 74
Ліверпуль: Аліссон – Олександр-Арнольд (Куанса, 90), Матіп, ван Дейк, Цимікас – Собослай (Макконнелл, 90+3), Ендо, Гакпо (Еліот, 83) – Салах, Нуньєс, Жота (Діас, 84)
Брентфорд: Флеккен – Аєр, Коллінз, Піннок, Мі, Рерсльов Расмуссен (Годдос, 73) – Норгорд, Єнсен (Ярмолюк, 72), Янельт (Оньєка, 46) – Мбемо, Вісса (Мопе, 73)
Попередження: Матіп, 37 – Норгорд, 30, Айєр, 30.