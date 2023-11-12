Англія

Результати матчів 12-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Відбулось 4 матчі 12-го туру АПЛ: Астон Вілла здолала Фулгем, Вест Гем здобув непросту перемогу над Ноттінгемом, Ліверпуль розгромив Брентфорд, а Брайтон поділив очки з Шеффілдом.

Ліверпуль на Енфілді забив три м'ячі Брентфорду. Дублем відзначився найкращий гравець минулого місяця АПЛ Мо Салах, ще один м'яч на рахунку Жоти — 3:0.

Відзначимо, що свої 20 хвилин на Енфілді отримав і Єгор Ярмолюк. Українець вийшов на 72-ій хвилині, змінивши Єнсена.

Перемога дозволила "червоним" обійти Тоттенгем та Арсенал в турнірній таблиці та піднятись на друге місце. Брентфорд опустився на 10-ту сходинку.

Ліверпуль – Брентфорд 3:0

Голи: Салах, 39, 62, Жота, 74

Ліверпуль: Аліссон – Олександр-Арнольд (Куанса, 90), Матіп, ван Дейк, Цимікас – Собослай (Макконнелл, 90+3), Ендо, Гакпо (Еліот, 83) – Салах, Нуньєс, Жота (Діас, 84)

Брентфорд: Флеккен – Аєр, Коллінз, Піннок, Мі, Рерсльов Расмуссен (Годдос, 73) – Норгорд, Єнсен (Ярмолюк, 72), Янельт (Оньєка, 46) – Мбемо, Вісса (Мопе, 73)

Попередження: Матіп, 37 – Норгорд, 30, Айєр, 30

Вест Гем перервав серію з трьох поразок поспіть. "Молотобійці" обіграли Ноттінгем з рахунком 3:2. Хоча матч складався не на користь лондонців. До 63-ої хвилини вони "горіли" 1:2, проте знайшли в собі сили перевернути гру на свою користь.

Вест Гем — Ноттінгем Форест 3:2

Голи: Пакета, 3, Боуен, 65, Соучек, 88 — Авонійї, 44, Еланга, 63

Вест Гем: Ареоля — Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон — Соучек, Альварес (Антоніо, 79), Уорд-Праус — Кудус (Огбонна, 90+5), Боуен, Пакета (Кресвелл, 90+9)

Ноттінгем Форест: Влаходімос — Айна (Ор'є, 76), Наікате, Мурільо (Болі, 76), Тоффоло — Сангаре (Оріги, 90), Мангала, Домінгес (Даніло, 46) — Гіббс-Вайт, Авонії (Вуд, 60), Еланга

Попередження: Цоуфал, 22, Кудус, 60 — Ніакате, 54, Еланга, 64.

Астон Вілла впевнено переграла Фулгем, що дозволило команді Емері впритул наблизитись до ТОП-4. Бірмінгемці забили тричі, на що лондонці відповіли лише раз.

Астон Вілла — Фулгем 3:1

Голи: Робінсон, 27, (автогол), Макгінн, 42, Воткінс, 64 — Хіменес, 70

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Макгінн, Камара, Луїз, Тілеманс — Діабі (Бейлі, 63), Воткінс

Фулгем: Лено — Кастань, Бессі, Рим, Робінсон — Івобі (Рід, 82), Палінья — Де Кордова-Рід (Вілсон, 46), Перейра (Кейрні, 74), Вілліан (Траоре, 82) — Хіменес (Вінісіус, 74)

Попередження: Воткінс, 66, Конса, 83 — Палінья, 52, Робінсон, 65 Івобі, 74, Вінісіус, 90+4, Рід, 90+6.

Тим часом невдала серія Брайтона продовжується. Підопічні Де Дзербі, в меншості після видалення Дауда, не втримали перемогу над аутсайдером ліги Шеффілдом та залишились на 8-му місці.

Брайтон — Шефілд Юнайтед 1:1

Голи: Адінгра, 6 — Вебстер, 74, автогол

Брайтон: Стіл — Вебстер, ван Хеке, Ігор — Адінгра, Гілмор (Балеба, 71), Дауд, Буонанотте (Педро, 46) — Гросс, Фаті (Вельтман, 71), Лаллана (Мітома, 46)

Шефілд Юнайтед: Фодерінгем — Балдок, Трасті, Робінсон — Богл (Осула, 90+6), Соуза (Осборн, 52), Норвуд, Томас — Макеті (Слімані, 85), Арчер — Хамер

Попередження: Буонанотте, 45+3, Адінгра, 66, Балеба, 77 – Богл, 45+2, Робінсон, 88

Вилучення: Дауд, 70.