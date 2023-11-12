Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 12 листопада 2023 року, 18:30.
ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ, GETTY IMAGES
12 листопада 2023, 23:27
У центральному матчі дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Челсі на своєму полі приймав Манчестер Сіті.
Колективи Почеттіно та Гвардіоли показали видовищну гру, забивши 8 голів на двоїх.
Огляд матчу:
Челсі – Манчестер Сіті 4:4
Голи: Сілва (29), Стерлінг (37), Джексон (67), Палмер (90+5) – Голанд (25, з пенальті; 47), Аканжі (45+1), Родрі (86).
Челсі: Санчес – Джеймс (Гюсто, 64), Дісасі, Сілва, Кукурелья – Кайседо (Броя, 90), Фернандес (Мудрик, 64) – Палмер, Галлагер, Стерлінг – Джексон (Угочукву, 90+6).
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Гвардіол – Родрі, Аканжі – Фоден, Альварес (Ковачич, 79), Сілва, Доку (Гріліш, 59) – Голанд.
Попередження: Кукурелья (22), Палмер (23), Кайседо (60), Стерлінг (90+7), Джексон (90+4) – Доку (56), Родрі (72), Гріліш (90+4).