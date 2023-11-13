Англія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно поділився враженнями від результативної дуелі з Манчестер Сіті (4:4).

Челсі — Манчестер Сіті 4:4 Відео голів та огляд матчу

"Дуже гордий і такий щасливий! Я вважаю, що гравці заслуговують повного визнання. Ми зустрічались із командою, яка для мене є найкращою командою в світі. Надто багато обставин трапилося, щоб я пишався. Все ще потрібно покращуватись, це процес, коли ви хочете побудувати проєкт, побудувати подорож. Цей тип досвіду покращить нашу команду, і тепер нам потрібно використовувати та перенести його на майбутнє.

Ви бачили обставини, я не можу повертатися назад і пояснювати кожну гру. Це процес, певний стиль проявиться з часом. Зараз я зосереджений і такий втомлений після понеділка та неділі, що не хочу помилятися. Звичайно, якщо я б був розчарованим, то повернуся б назад. Процес – це коли у тебе є молода команда і ти відчуваєш тиск, щоб перемогти. Іноді ж підхід зовсім інший, він непростий.

Ми показали характер, показали менталітет і те, що у нас також були інструменти для досягнення мети та домінування, а також здатності створювати моменти", — наводить слова Почеттіно BBC.

Зазначимо, що Челсі не програв Манчестер Сіті вперше за 7 матчів.