Англія

Колишній півзахисник "синіх" вважає, що форвард посилить лондонський клуб.

Віктор Осімген побував на подкасті експівзахисника Челсі Джона Обі Мікеля.

"Коли я був малим, то мені від брата дістались дві футболки: Манчестер Юнайтед та Челсі".

Джон Обі Мікель відразу відповів: "Тобі ще не час йти до Саудівської Аравії. Наступною зупинкою повинен стати Челсі. Я буду агентом-посередником в цій угоді. Ти на 100% переходиш в Челсі".

Далі Осімген розповів, що дивиться нарізки гри з Дідьє Дрогба: "Звісно, я хочу залишитись в Європі. Коли я грав у футбол в дитинстві, то в основному мене порівнювали з Дідьє Дрогба. Ми використовували телефон мого брата, щоб дивитись як грає Дідьє. А потім я намагався копіювати та відтворити те, що побачив.

Я досі дивлюсь нарізки з грою Дрогба", — сказав Осімген.

Цього сезону Віктор Осімген зіграв за Наполі десять матчів, забив шість голів та віддав одну гольову передачу.