Англія

Лондонці теж зацікавлені у підписанні португальця.

Лондонський Арсенал готовий перехопити португальського опорного півзахисника Рубена Невеша Аль-Хіляля у Ньюкасла, повідомляє портал talkSPORT.

"Сороки" розглядали можливість оренди 26-річного гравця, щоб компенсувати відсутність дискваліфікованого італійця Сандро Тоналі. Однак очікується, що клуби АПЛ можуть невдовзі проголосувати за блокування трансферів з клубів, які належать одній групі власників (у даному випадку йдеться про те, що саудівський Фонд державних інвестицій має 75% акцій Аль-Хіляля та 80% акцій Ньюкасла).

Такі зміни можуть зіграти на користь Арсеналу, який хоче зміцнити свою лінію півзахисту. Відомо, що спортивний директор лондонців Еду гаспар є давнім шанувальником гри Невеша.

У цьому сезоні португалець взяв участь у 17 матчах саудівського Аль-Хіляля в усіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.