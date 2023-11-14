Англія

Гравець поділився думками щодо італійського наставника.

Кевін-Прінс Боатенг поділився думками щодо Роберто Де Дзербі - повідомляє ресурс Calciomercato Com.

"Якби ми мали Де Дзербі 10-12 років тому, футбол був би іншим. Я думаю, що він буде найкращим тренером наступних 20-30 років. Він зміг покращити кожного гравця, з яким працював, від голкіпера до форварда.

Я працював з ним, коли мені було 32 роки, і я почувався сильнішим, ніж будь-коли. Де Дзербі змушує вас відчувати себе по-справжньому залученим, він знав, як допомагати мені, коли це було потрібно, мотивувати мене, коли це було потрібно. Він справді піклується про аспект людського спілкування в управлінні, і це є фундаментальним. Де Дзербі кращий за Гвардіолу? Я кажу, що так".

Роберто Де Дзербі разом із Брайтоном поки що перебуває на восьмій позиції у АПЛ.