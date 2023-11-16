Півзахисник може змінити клуб у січні.
Калвін Філліпс, Getty Images
16 листопада 2023, 17:51
Калвін Філліпс може перейти з Манчестер Сіті до Ньюкасла в січні, повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, "сороки" розглядають варіант із підписанням 27-річного хавбека до зимового трансферного вікна.
Клуб прагне посилити півзахист, щоб компенсувати втрату Сандро Тоналі, дискваліфікованого на 10 місяців.
Зазначимо, що на Філліпса також претендують Баварія та Ювентус.
У поточному сезоні АПЛ Філліпс відіграв 4 матчі, в середньому проводячи на полі 22 хвилини.