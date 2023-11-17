Англія

Українця чекають в Лондоні.

Голкіпер Арсеналу та збірної України Андрій Лунін може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно, повідомляє ElNacional.cat.

За інформацією джерела, голкіпер "канонірів" Аарон Ремсдейл втратив місце в основному складі, тому вирішив покинути команду. Арсенал змушений шукати заміну для 25-річного англійця. Першим в шорт-листі на січневе трансферне вікно є клубу є воротар Реала Андрій Лунін.

Однією із переваг є статус вільного агента, адже за Андрія Реалу не доведеться платити. Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року.

Також у послугах українця зацікавлені дортмундська Боруссія та Баєр, а також не виключений варіант із Баварією.