Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 16 листопада 2023 року, 19:00.

У рамках дев'ятого туру відбору на ЄВРО-2024 у групі A національна збірна Іспанії, яка вже раніше гарантувала собі путівку на континентальну першість, вельми очікувано обіграла Кіпр.

Враховуючи втрату очок Шотландії в матчі з Грузією, "фурія роха" одноосібно стала лідером турнірної таблиці в своїй групі завдяки цій перемозі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кіпр — Іспанія в 9 турі відбору на ЄВРО-2024:

Кіпр — Іспанія 1:3

Голи: Пілеас, 75 — Ямал, 5, Оярсабаль, 25, Хоселу, 28