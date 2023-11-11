Воротар мадридського Реалу та збірної України Андрій Лунін може залишити іспанський клуб після закінчення терміну контракту. Про це повідомляє Sport.

За інформацією джерела, 24-річний українець ухвалив рішення змінити клуб після того, як керівництво "вершкових" зробило ставку не на нього після травми Тібо Куртуа, а на Кепу Аррісабалагу, якого орендували у Челсі.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року і Реал поки що не пропонував його продовжити.

Водночас наголошується, що у послугах українця зацікавлені дортмундська Боруссія та Баєр, а також не виключений варіант із Баварією.

Додамо, що Лунін захищатиме ворота "вершкових" у найближчих матчах, оскільки Кепа вибув через травму.

Свій наступний матч Реал проведе Валенсії. Гра відбудеться сьогодні, 11 листопада, о 22:00 за київським часом.