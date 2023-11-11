В українському голкіпері зацікавлені одразу кілька клубів із німецького чемпіонату.
Андрій Лунін, Getty Images
11 листопада 2023, 15:30
Воротар мадридського Реалу та збірної України Андрій Лунін може залишити іспанський клуб після закінчення терміну контракту. Про це повідомляє Sport.
За інформацією джерела, 24-річний українець ухвалив рішення змінити клуб після того, як керівництво "вершкових" зробило ставку не на нього після травми Тібо Куртуа, а на Кепу Аррісабалагу, якого орендували у Челсі.
Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року і Реал поки що не пропонував його продовжити.
Водночас наголошується, що у послугах українця зацікавлені дортмундська Боруссія та Баєр, а також не виключений варіант із Баварією.
Додамо, що Лунін захищатиме ворота "вершкових" у найближчих матчах, оскільки Кепа вибув через травму.
Свій наступний матч Реал проведе Валенсії. Гра відбудеться сьогодні, 11 листопада, о 22:00 за київським часом.