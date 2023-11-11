Іспанія

В українському голкіпері зацікавлені одразу кілька клубів із німецького чемпіонату.

Воротар мадридського Реалу та збірної України Андрій Лунін може залишити іспанський клуб після закінчення терміну контракту. Про це повідомляє Sport.

За інформацією джерела, 24-річний українець ухвалив рішення змінити клуб після того, як керівництво "вершкових" зробило ставку не на нього після травми Тібо Куртуа, а на Кепу Аррісабалагу, якого орендували у Челсі.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року і Реал поки що не пропонував його продовжити.

Водночас наголошується, що у послугах українця зацікавлені дортмундська Боруссія та Баєр, а також не виключений варіант із Баварією.

Додамо, що Лунін захищатиме ворота "вершкових" у найближчих матчах, оскільки Кепа вибув через травму.

Свій наступний матч Реал проведе Валенсії. Гра відбудеться сьогодні, 11 листопада, о 22:00 за київським часом.