Бразильський форвард має шанс зіграти проти Аргентини у відборі ЧС-2026.
Габріел Жезус, Getty Images
20 листопада 2023, 15:12
Нападник Арсеналу та збірної Бразилії Габріел Жезус відновився після травми. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 26-річний бразилець залікував своє м'язове пошкодження, через яке він пропустив місяць, і вже готовий повернутись на поле.
Зазначається, що Габріел має шанс зіграти у найближчому матчі відбору ЧС-2026 проти Аргентини, який відбудеться 22 листопада, о 2:30 за київським часом.
Нинішнього сезону Жезус провів 11 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.