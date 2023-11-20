Англія

Бразильський форвард має шанс зіграти проти Аргентини у відборі ЧС-2026.

Нападник Арсеналу та збірної Бразилії Габріел Жезус відновився після травми. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 26-річний бразилець залікував своє м'язове пошкодження, через яке він пропустив місяць, і вже готовий повернутись на поле.

Зазначається, що Габріел має шанс зіграти у найближчому матчі відбору ЧС-2026 проти Аргентини, який відбудеться 22 листопада, о 2:30 за київським часом.

Нинішнього сезону Жезус провів 11 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.