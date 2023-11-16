Чтиво

Розповідаємо, як український універсал може допомогти команді в півзахисті.

Арсенал відчуває проблеми зліва в півзахисті — на позиції так званої "лівої вісімки". Схоже, що Артета може розв'язати цю проблему, не виходячи на трансферний ринок.

Олександр Зінченко є лівим центральним півзахисником в збірній України. На початку минулого сезону Артета навіть описав його як "півзахисника, який грає на позиції крайнього захисника".

І все ж, за 16 місяців кар'єри в Арсеналі, Зінченко все ще жодного разу не зіграв у старті в півзахисті. Ніхто не зайняв позицію Джаки — і Артета, схоже, відчуває дедалі більше занепокоєння щодо захисних можливостей Зінченка.

Під час недавньої перемоги над Бернлі з рахунком 3:1 зміни, викликані червоною карткою Фабіо Вієйри, призвели до того, що Зінченко ненадовго перейшов на більш просунуту роль. Впало в очі лише те, що досі Артета так неохоче розгортав Зінченка ближче до атаки.

Мабуть, у керівника Арсеналу є свої причини. Наприкінці періоду перебування Зінченка в Манчестер Сіті Пеп Гвардіола демонстрував таку ж стриманість, хоча це можна пояснити великою кількістю варіантів у його розпорядженні — таких як Бернарду Сілва, Ілкай Гюндоган і Родрі. Арсенал, попри вдалий початок кампанії, все ще намагається знайти правильний баланс у центрі півзахисту.

Замінити Джаку завжди було важко. Він був залізобетонним гравцем основи в команді Артети та сяяв у більш налаштованій на атаку ролі.

Арсенал підписав Кая Гаверца за великі кошти, сподіваючись, що він зможе зайняти роль півзахисника. Бувши більш природнім нападником, очікувалося, що Гаверц принесе більше креативу в останній третині. Поки що цього не сталося. До цього етапу минулого сезону Джака забив чотири голи та зробив три результативні передачі. Гаверц має лише 1+1.

Протягом більшої частини сезону зліва в півзахисті грав Деклан Райс. Попри те, що Райс в чудовій формі, він почувається не так комфортно. "Моя найкраща позиція, мабуть, під номером 6", — сказав Райс TNT Sports після домашньої перемоги над Севільєю (2:0).

Якщо Райс грає під "вісімкою", то кількість опорних півзахисників Арсеналу зменшується. Почати матч з Райсом та Жоржиньо, означає залишити в запасі лише Мохамеда Ельнені. З огляду на те, що Томас Парті поїде на КАН, і очікується щільний графік, Райсу та Жоржиньо потрібна буде ротація.

Назріває очевидне питання: чи варто дати Зінченку зіграти в півзахисті? Роль Олександра в збірній України визначальна. І це факт.

Однією з його рис захисту є те, що, оскільки він часто протистоїть супернику, який сильніший або швидший за нього, він, як правило, робить ставку на те, щоб бути першим на м'ячі. Якщо це не вдається, захист команди стає вразливим.

У півзахисті це було б менш шкідливим і потенційно продуктивнішим. Візьмемо приклад з матчу України проти Уельсу в червні 2022 року.

Зінченко високо пресингує і відбирає м'яч у Джо Аллена в безпосередній близькості від воріт.

Тоді він зможе пройти вперед, перш ніж завдати удару з лінії карного майданчика. Це хрестоматійна гра в півзахисті.

Якщо Джака і мав недолік, то він полягав у тому, що йому не вистачало спритної роботи ніг на перевантажених ділянках поля. Однак саме тут Зінченко часто виявляється найкращим.

У цьому прикладі проти Шотландії йому протистоять вісім суперників, які захищаються з вузьким блоком.

Він проривається між двох гравців, використовуючи майже ідеальний контроль м'яча і повороти тіла, згодом він спробує пройти ще двох захисників.

В останній можливий момент, коли здається, що він втратить м'яч, Олександр віддає тонку передачу на нападника.

Зрячий пас Зінченка робить його цінним гравцем. В опорній зоні це може бути особливо ефективним. У цьому прикладі проти Вірменії Зінченко має час і простір на позиції "лівої вісімки".

Зліва вбігає Михайло Мудрик. Зінченко виносить м'яч вперед, а потім виконує ідеальний пас, відсікаючи двох захисників Вірменії.

Паси Зінченка також роблять його ефективним гравцем у переході з оборони в атаку. Коли Шотландія атакує в компенсований час, Зінченко виграє дуель на межі карного майданчика.

Потім він тягне м'яч та віддає розрізну передачу на Артема Довбика.

Усі ці атрибути, здається, є тим, чого не вистачає Арсеналу в півзахисті, і тріо Райс-Зінченко-Едегор матиме баланс взаємодоповнюючих навичок.

Стиль Зінченка полягає в тому, що, отримавши простір, він може стати універсальним бійцем. Олександр може бути лівим захисником на аркуші, але коли Арсенал володіє м’ячем, він стане додатковим півзахисником.

Це так, але слід враховувати дві фази гри. Зінченко може бути півзахисником, коли м'яч в Арсеналу, але без нього він зобов’язаний захищатися.

Хоча його недоліки як захисника іноді перебільшують, Артета справді має певні занепокоєння. Він замінив Зінченка на Такехіро Томіясу в перерві матчу на Стемфорд Брідж (2:2), а згодом японський гравець виходив у старті в обох матчах Ліги чемпіонів проти Севільї та матчі Прем’єр-ліги з Ньюкаслом.

Літнє підписання Юррієн Тімбер розпочав сезон на позиції лівого захисника, замінюючи Зінченка, перш ніж травма хрестоподібних зв’язок вибила його з гри. Якби Тімбер залишався у формі, можливо, Зінченко зіткнувся б із ще більшою конкуренцією за місце крайнього захисника.

В деяких іграх Зінченко добре грає на позиції крайнього захисника, як-от нещодавня перемога над Бернлі, у якій Арсенал мав перевагу у володінні. Але якщо Артета розглядає можливість давати ігровий час Томіясу та, зрештою, Тімберу, це означає, що Олександр може грати в півзахисті.

За матеріалами The Athletic