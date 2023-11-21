Англія

Французький футболіст хоче отримати компенсацію за той період, коли йому було заборонено грати у футбол.

Захисник Лор'яна Бенжамен Менді подав позов до суду на свій колишній клуб Манчестер Сіті. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 29-річний француз має намір отримати компенсацію за невиплату зарплати за два роки, коли його відсторонили від команди.

Нагадаємо, Менді не міг грати за "городян" у період з вересня 2021 року до липня 2023 року через звинувачення в сексуальному насильстві, в якому його визнали невинним.

Влітку цього року Менді уклав контракт із Лор'яном, перейшовши до французького клубу на правах вільного агента.

За Манчестер Сіті француз відіграв 75 ігор, у яких забив два м'ячі та віддав 14 асистів.

Нинішнього сезону Банжамен провів три поєдинки, в яких відіграв на полі 78 хвилин.