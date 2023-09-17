Франція

Француз повертається у великий футбол.

У липні цього року з гравця було знято всі звинувачення щодо сексуального насильства, після чого він зміг повернутися до елітного футболу, підписавши контракт з представником Ліги 1 Лорьяном.

Захисник Лорьяна з'явився на полі на 71-й хвилині у матчі проти Монако у 5 турі Ліги 1 (2:2). Для нього це була перша гра з 15 серпня 2021 року.

Під час слідства колись одному з найкращих лівих захисників світу довелося відчути всі тяготи життя за гратами.