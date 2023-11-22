Англія

У матчі взяв участь футболіст, який не мав права з'являтись на полі.

Футбольна асоціація Англії вирішила виключити Барнслі з нинішнього розіграшу Кубка Англії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Дискваліфікація відбулася через те, що у матчі-переграванні першого раунду турніру проти Хоршема (3:0) взяв участь гравець, який не мав права з'являтися на полі.

"Сьогодні Футбольна асоціація Англії повідомила нас про те, що ми більше не зможемо брати участь у Кубку Англії цього сезону.

До нашої інформації було доведено адміністративну помилку, що стосується права на участь гравця, який брав участь у матчі з Хоршемом минулого вівторка. Клуб повністю співпрацював із розслідуванням та ухвалив рішення Футбольної асоціації Англії. Ми підтримували контакт з Хоршемом і хотіли б подякувати клубу та голові правління за їх розуміння та співпрацю протягом усього цього процесу.

Ми хотіли б вибачитися перед нашими вболівальниками, гравцями та персоналом за цю сумну помилку. Ця помилка, хоч і ненавмисна, набагато нижча за високі стандарти, які ми встановлюємо в цьому клубі, і це просто не те, чого ви заслуговуєте.

Ми вже провели повне внутрішнє розслідування і згодом вжили запобіжних заходів, щоб гарантувати, що подібне більше ніколи не повториться", — йдеться в заяві клубу.

Таким чином, у другому раунді турніру зіграє Хоршем, який зустрінеться із Саттоном. Гра відбудеться у суботу, 2 грудня.