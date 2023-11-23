Англія

Колишній футбольний захисник Манчестер Юнайтед є прихильником тренерського таланту німецького тренера.

Екскапітан МЮ Гарі Невілл висловив своє бажання побачити Юргена Клоппа на чолі манкуніанської команди.

"Клопп працює з бюджетом, який набагато менший, ніж у Гвардіоли. Пеп — геній, і він буде одним із тих, кого запам'ятають назавжди. Але Юрген Клопп приголомшливий менеджер. Якби ви сказали мені привести завтра тренера для Манчестер Юнайтед, я вибрав би Клоппа. Але Ліверпуль, можливо, ніколи не дозволить йому піти", — наводить слова Невіла Football365.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль проявляє інтерес до Френдрупа.