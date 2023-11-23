Іспанія

Усе це відбулось на тлі чуток щодо інтересу інших клубів.

Позиції українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна в колективі Карло Анчелотті залишаються невизначеними навіть на шостий різ його перебування в клубі.

Наразі все йде до того, що січень 2024 року стане вирішальним у плані визначення майбутнього 24-річного виконавця, оскільки його чинний контракт завершується вже влітку.

На цьому тлі інтерес того-таки севільського Бетіса є цілком зрозумілим — є можливість отримати якісне підсилення складу фактично за безцінь.

Але наразі Лунін ще не визначився з власним майбутнім у складі Реала.

Як повідомляє іспанська преса, Андрій напередодні зустрівся в мадридському аеропорту з відомим агентом Жорже Мендешом, який представляє інтереси таких відомих футболістів, як Рубен Діаш, Бернарду Сілва, Дарвін Нуньєс, Жоау Феліш та Жоау Канселу.

Підстави для зустрічі наразі залишаються невідомими, як і її потенційні наслідки.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялось, що Лунін, за умов травм у Кепи Аррісабалаги та Тібо Куртуа, зіграє в найближчому матчі проти Кадіса.