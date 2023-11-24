Англія

Тренер засмучений дискваліфікацією футболіста.

Едді Гау прокоментував форму Сандро Тоналі - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Сандро тренується дуже добре, тому ще більше засмучує те, що ми не можемо його використовувати. Це, мабуть, найкраща його форма, що ми бачили. Він дуже добре справляється з ситуацією, я б сказав, це відмінна риса його характеру".

Півзахисник отримав 10-місячну дискваліфікацію за нелегальні ставки. Також 8 місяців він мусить проходити реабілітацію.

Таким чином, Тоналі може повернутись до футболу не раніше серпня 2024 року — тобто на чемпіонаті Європи він точно не зіграє.