Англія

Англійця не зупинять санкції.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета не збирається мовчати стосовно суддівських помилок в АПЛ. Таку заяву тренера наводить BBC.

"Я буду говорити. Вважаю, що треба бути собою, як лідер, ти маєш бути справжнім. Не можна бути тим, ким ти не є, а я саме такий.

Ми направили наші спостереження FA ( Футбольна Асоціація Англії ред.) і постаралися висловити свої аргументи та свою точку зору. Більше мені додати нічого. Коли тебе просять поділитися своїми міркуваннями, треба це робити у розумний спосіб, такий механізм діє.