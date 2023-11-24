Англійця не зупинять санкції.
Артета, Getty Images
24 листопада 2023, 22:42
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета не збирається мовчати стосовно суддівських помилок в АПЛ. Таку заяву тренера наводить BBC.
"Я буду говорити. Вважаю, що треба бути собою, як лідер, ти маєш бути справжнім. Не можна бути тим, ким ти не є, а я саме такий.
Ми направили наші спостереження FA ( Футбольна Асоціація Англії ред.) і постаралися висловити свої аргументи та свою точку зору. Більше мені додати нічого. Коли тебе просять поділитися своїми міркуваннями, треба це робити у розумний спосіб, такий механізм діє.
Добре, що ми обговорюємо це. Усі ми хочемо зробити гру кращою. Судді, тренери, функціонери, спортивні директори, журналісти – ми всі хочемо, щоб футбол став кращим.
Щоб цього досягти, нам потрібна свобода слова у поважному та конструктивному ключі. Треба просувати саме цю ідею.
Добре, що судді розповідають публічно про ухвалені рішення, тому що це вносить ясність", — сказав іспанський фахівець.
Нагадаємо, після скандального матчу між Ньюкаслом та Арсеналом, головний тренер "канонірів" Артета назвав "ганьбою" рішення судді
зарахувати гол у ворота його команди.