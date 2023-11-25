Англія

Представниця гравця також прокоментувала й чутки довкола свого клієнта.

Норвезький нападник Ерлінг Голанд долучився до англійського Манчестер Сіті влітку минулого року за 60 млн євро, які довелось сплатити на рахунки дортмундської Боруссії, і вже в першому сезоні здобув із своїм новим клубом требл.

Однак на цьому кар’єрні сходи 23-річного виконавця точно не завершились, тому його продовжують активно пов’язувати із зацікавленістю з боку мадридського Реала.

Напередодні в журналістів була можливість розпитати агентку форварда Рафаелу Піменту щодо інтересу довкола її клієнта.

"Зв'язки з Реалом? Ви повинні запитати Реал, а не мене

Можу тільки сказати, що Ерлінг заслуговував на Золотий м’яч цього року. Сподіваюсь, одного разу він його таки отримає.

Але я все одно впевнена, що він віддасть перевагу ще одному кубку чемпіонів зі своєю командою", — заявила представниця гравця.

Нагадаємо, що в поточному сезоні на рахунку Голанда вже 17 голів та чотири гольові передачі у 18 матчах.