Представниця гравця також прокоментувала й чутки довкола свого клієнта.
Ерлінг Голанд, Getty Images
25 листопада 2023, 09:36
Норвезький нападник Ерлінг Голанд долучився до англійського Манчестер Сіті влітку минулого року за 60 млн євро, які довелось сплатити на рахунки дортмундської Боруссії, і вже в першому сезоні здобув із своїм новим клубом требл.
Однак на цьому кар’єрні сходи 23-річного виконавця точно не завершились, тому його продовжують активно пов’язувати із зацікавленістю з боку мадридського Реала.
Напередодні в журналістів була можливість розпитати агентку форварда Рафаелу Піменту щодо інтересу довкола її клієнта.
"Зв'язки з Реалом? Ви повинні запитати Реал, а не мене
Можу тільки сказати, що Ерлінг заслуговував на Золотий м’яч цього року. Сподіваюсь, одного разу він його таки отримає.
Але я все одно впевнена, що він віддасть перевагу ще одному кубку чемпіонів зі своєю командою", — заявила представниця гравця.
Нагадаємо, що в поточному сезоні на рахунку Голанда вже 17 голів та чотири гольові передачі у 18 матчах.