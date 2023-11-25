Англія

Стали відомі склади команд на матч АПЛ.

Манчестер Сіті в рамках центрального поєдинку 13 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Ліверпуль.

Хосеп Гвардіола довірив місце в старті Натану Аке, тоді як в Юргена Клоппа з перших хвилин зіграє Кертіс Джонс.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке — Родрі, Аканджи — Сілва, Фоден, Альварес, Доку — Голанд

Запасні: Бобб, Гвардіол, Ортега, Стоунз, Гомес, Льюїс, Філліпс, Карсон

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цимікас — Джонс, Мак Аллістер, Собослаї — Салах, Нуньєс, Жота

Запасні: Ендо, Діас, Конате, Кванса, Елліот, Гравенберх, Гакпо, Келлехер, Гомес

Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті — Ліверпуль розпочнеться о 14:30 за київським часом. Стежте за грою в нашій текстовій онлайн-трансляції.