Англія

В Арсеналі панує позитивна атмосфера.

Півзахисник Арсеналу Деклан Райс розповів, що українець Олександр Зінченко є головним жартівником в команді.

"Зінченко, безумовно, найяскравіша особистість у роздягальні Арсеналу. Він божевільний. Він такий смішний.

Я б, напевно, сказав, що він головний жартівник команди. Багато інших хлопців, напевно, також сказали б це.

Він постійно заводить нас. Атмосфера в роздягальні, чесно кажучи, дуже хороша", — сказав Райс.

Як Зінченко може вирішити проблеми Арсеналу в півзахисті?