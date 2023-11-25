В Арсеналі панує позитивна атмосфера.
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES
25 листопада 2023, 14:54
Півзахисник Арсеналу Деклан Райс розповів, що українець Олександр Зінченко є головним жартівником в команді.
"Зінченко, безумовно, найяскравіша особистість у роздягальні Арсеналу. Він божевільний. Він такий смішний.
Я б, напевно, сказав, що він головний жартівник команди. Багато інших хлопців, напевно, також сказали б це.
Він постійно заводить нас. Атмосфера в роздягальні, чесно кажучи, дуже хороша", — сказав Райс.
Як Зінченко може вирішити проблеми Арсеналу в півзахисті?