Україна

30-річний голландець стане правою рукою Маріно Пушича на чолі "гірників".

Асистент головного тренера Фортуни Сіттард Єрун Схейпенс перейде до донецького Шахтаря, де працюватиме на аналогічній посаді у тренерському штабі Маріно Пушича. Про це повідомляє SoccerNews.nl.

За інформацією джерела, клуби домовилися про перехід 30-річного голландця, контракт із яким буде розрахований на півтора роки із можливістю продовження ще на один сезон.

Найближчими днями Єрун вирушить до Гамбурга, де вже 28 листопада, Шахтар проведе матч Ліги чемпіонів проти Антверпена.

До Фортуни Схейпенс працював асистентом головного тренера у Венло, де також обіймав посади тренера молодіжних команд.

Після 13 ігор Шахтар набрав 25 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.