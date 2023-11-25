Україна

Наставник житомирської команди поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Головний тренер житомирського Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (0:0).

"Скажу, що малюнок гри — очікуваний. Ми грали з лідером, ми грали з дуже гарною командою, яку я називаю українською Барселоною. Неймовірний контроль м’яча, ми саме цього і очікували.

Ми непогано і дисципліновано зіграли в обороні, але не вистачило використання простору. Було багато оперативного простору, були передумови, але ми не змогли це використати. Нічия в такому матчі — це гарно, бо Шахтар — це дуже добра команда. Для нас нічия — це супер.

Повернення Будківського? Звичайно, для нас кожен футболіст — це особистість. Пилип тиждень, як почав тренуватись в загальній групі. Було насправді важко, але він має характер, він справжній спортсмен. Я повністю задоволений його грою", - наводить слова Калітвінцева прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Полісся.