Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував підсумки гри проти Ліверпуля.

"Відмінний виступ. Я дійсно пишаюся тим, що навіть через 8 років ми все ще граємо таким чином. Ми були по-справжньому хороші в кожному аспекті — так і потрібно грати з приголомшливим суперником.

Можливо, трохи не вистачало останнього пасу, але й суперник чудово оборонявся. Всього два удари у площину наших воріт у матчі з Ліверпулем – це великий комплімент нашій роботі", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль.