Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 25 листопада 2023 року, 14:30.
Манчестер Сіті — Ліверпуль, Getty Images
25 листопада 2023, 17:45
У центральному поєдинку 13 туру англійської Прем'єр-ліги між собою зустрічалися Манчестер Сіті та Ліверпуль, які не змогли визначити переможця, обмінявшись забитими м'ячами (1:1).
На гол команди Хосепа Гвардіоли у виконанні Ерлінга Голанда на 27 хвилині матчу підопічні Юргена Клоппа відповіли точним ударом Трента Александера-Арнольда на 80 хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль у 13 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Манчестер Сіті — Ліверпуль 1:1
Голи: Голанд, 27 — Александер-Арнольд, 80.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Аканджи — Родрі — Сілва, Фоден, Альварес, Доку — Голанд.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цимікас — Джонс (Гравенберх, 54), Мак Аллістер (Ендо, 85), Собослаї (Гакпо, 73) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 85), Жота (Діас, 54).
Попередження: Сілва — Нуньєс, Матіп, Ендо.