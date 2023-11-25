Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 25 листопада 2023 року, 14:30.

У центральному поєдинку 13 туру англійської Прем'єр-ліги між собою зустрічалися Манчестер Сіті та Ліверпуль, які не змогли визначити переможця, обмінявшись забитими м'ячами (1:1).

На гол команди Хосепа Гвардіоли у виконанні Ерлінга Голанда на 27 хвилині матчу підопічні Юргена Клоппа відповіли точним ударом Трента Александера-Арнольда на 80 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль у 13 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Сіті — Ліверпуль 1:1

Голи: Голанд, 27 — Александер-Арнольд, 80.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Аканджи — Родрі — Сілва, Фоден, Альварес, Доку — Голанд.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цимікас — Джонс (Гравенберх, 54), Мак Аллістер (Ендо, 85), Собослаї (Гакпо, 73) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 85), Жота (Діас, 54).

Попередження: Сілва — Нуньєс, Матіп, Ендо.