Англія

Лондонці догравали матч в меншості.

У 13-му турі АПЛ Ньюкасл на своєму полі приймав Челсі.

Лондонці починали поєдинок без Михайла Мудрика в основі. На позиції українця матч починав Стерлінг. Власне, англієць і забив єдиний гол у цій зустрічі за "синіх". Щоправда, раніше Ньюкасл відзначився зусиллями Ісака. На перерву команди пішли за рівного рахунку.

У другому таймі Ньюкасл "закрив гру" впродовж двох хвилин. Спочатку Ласселс замкнув подачу від Гордона. А через мить Жоелінтон підкараулив помилку Сілви та забив третій гол для своєї команди.

На 73-ій хвилині Джеймс залишив свою команду в меншості, отримавши другу жовту. За декілька хвилин до цього на полі з'явився Мудрик, але українець нічого не показав в цьому поєдинку.

Натомість Ньюкасл забив учетверте. Гордон майстерно розібрався із захистом гостей та поставив масну крапку в матчі — 4:1.

"Сороки" здобувають сьому перемогу в сезоні та підіймаються на шосту сходинку. Челсі програв уп'яте та залишився на десятому місці.

Ньюкасл — Челсі 4:1

Голи: Ісак,13, Ласселс, 60, Жоелінтон, 61, Гордон, 83 — Стерлінг, 23

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс (Дамметт, 87), Шер, Лівраменто — Майлі (Діалло, 90+3), Гімараес, Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 87), Ісак (Рітчі, 81), Гордон (Ндівені) 90+3)

Челсі: Санчес — Джеймс, Сілва, Бадіашиль, Кукурелья — Угочукву (Кайседо, 69), Фернандес — Палмер (Колвілл, 75), Галлахер (Мудрик, 68), Стерлінг (Мадуеке, 87) — Джексон (99)

Попередження: Тріпп'єр, 22, Жоелінтон, 45+3, Ласселс, 46, Рітчі, 90+2 — Угочукву, 41, Джеймс, 55, Стерлінг, 60, Кукурелья, 77, Колвілл, 81

Вилучення: Джеймс, 73