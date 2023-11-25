Німеччина

Відбулися матчі 12 туру німецької Бундесліги.

Сьогодні, 25 листопада, відбулися матчі 12 туру німецької Бундесліги, у яких були несподівані сюрпризи.

У першій грі дортмундська Боруссія на своєму полі обіграла однойменний клуб із Менхенгладбаху з рахунком 4:2. Перемогу "джмелям" забезпечили голи у виконанні Забітцера, Фюллькруга, Байно-Гіттенса та Малена. У складі тих, хто програв, забивали Райтц і Коне. При цьому гладбахська команда вела з рахунком 2:0 до 30 хвилин зустрічі.

Боруссія Д – Боруссія М 3:2

Голи: Забітцер, 30, Фюллькруг, 32, Байно-Гіттенс, 45, Мален, 90+7 — Райтц, 13, Коне, 28.

Боруссія Д: Кобель, Бенсебаїні, Шлоттербек, Гуммельс, Рюерсон, Забітцер (Рейна, 46), Джан (Озджан, 67), Байно-Гіттенс (Мален, 67), Брандт, Ройс, Фюллькруг (Мукоко, 76).

Боруссія М: Ніколас, Вьобер, Ельведі, Скеллі, Нец, Коне, Вайгль (Крамер, 82), Райтц (Нгуму, 61), Онора (Гак, 73), Плеа (Нойгаус, 73), Пефок (Чванчара, 46).

Попередження: Брандт — Вайгль, Коне.

У другому матчі леверкузенський Баєр у гостях обіграв Вердер із рахунком 3:0. Перемогу підопічним Хабі Алонсо, які лідирують у Бундеслізі, принесли голи Фрімпонга, Грімальдо та Демана, який зрізав м'яч у свої ворота.

Вердер – Баєр 0:3

Голи: Деман, 9 (автогол), Фрімпонг, 42, Грімальдо, 76.

Вердер: Цеттерер, Юнг (Штарк, 83), Фрідль, Велькович, Деман (Агу, 56), Вайзер, Шмід (Лінен, 83), Стаге, Бітенкур (Нджінма, 72), Дукш, Борре (Вольтемаде, 72).

Баєр: Градецькі, Інкап'є, Коссуну, Андріх, Вірц (Гложек, 81), Гофман (Амірі, 89), Грімальдо, Фрімпонг (Телла, 81), Паласіос, Джака (Пуерта, 89), Боніфас (Адлі, 71).

Попередження: Бітенкур, Фрідль, Деман — Грімальдо.

У третьому поєдинку Лейпциг у гостях поступився Вольфсбургу з рахунком 1:2. Вже на 10 хвилині Вінд вивів господарів поля вперед, але на 53 хвилині "бики" відігралися зусиллями Поульсена. Проте на 67 хвилині переможний м'яч для Вольфсбурга забив Рожеріо.

Вольфсбург – РБ Лейпциг 2:1

Голи: Вінд, 9, Рожеріо, 66 — Поульсен, 52.

Вольфсбург: Кастельс, Цезігер, Борнаув (Єнц, 46), Лакруа, Рожеріо, Вранкс, Сванберг (Гергардт, 83), Баку, Маєр (Арнольд, 77), Вінд (Томаш, 84), Черни (Паредес, 73).

РБ Лейпциг: Бласвіх, Раум, Люкеба, Сімакан, Генріхс, Шлагер, Гайдара (Зайвальд, 83), Сімонс, Баумгартнер (Карвалью, 83), Опенда, Поульсен (Форсберг, 73).

Попередження: Сванберг, Цезігер, Лакруа, Кастельс — Опенда, Сімонс.

У четвертій зустрічі берлінський Уніон продовжив свою неймовірну невдалу серію – цього разу була нічия від Аугсбурга на своєму полі з рахунком 1:1. На гол Деміровича, який реалізував пенальті наприкінці першого тайму, берлінці відповіли порятунком від Фолланда на останніх хвилинах зустрічі.

Уніон Берлін – Аугсбург 1:1

Голи: Фолланд, 88 — Демірович, 39 (з пенальті).

Уніон Берлін: Реннов, Лейте (Голлербах, 86), Кнохе, Єккель, Фофана (Кауфман, 76), Фолланд, Гозенс (Русійон, 76), Тріммель (Юранович, 76), Лаїдуні, Габерер (Шефер, 67), Беренс.

Аугсбург: Дамен, Педерсен, Удуохай, Гауелеу, Гумни (Мбабу, 23), Дорш, Реджбечай, Амарал (Бауер, 78), Енгельс (Варгас, 64), Демірович (Міхель, 78), Тіц (Брайтгаупт, 78).

Попередження: Гозенс, Габерер — Дамен, Мбабу.

На 58 хвилині Кнохе (Уніон) не реалізував пенальті.

Насамкінець Фрайбург на своєму полі поділив очки з Дармштадтом. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Хонсака, господарі поля відповіли точним ударом Хелера.

Фрайбург – Дармштадт 1:1

Голи: Хелер, 35 — Хонсак, 18.

Фрайбург: Атуболу, Гульде (Макенго, 82), Лінгарт, Гінтер, Гріфо, Хелер (Адаму, 90+2), Вайсгаупт, Гьофлер, Еггештайн, Доан (Сідія, 82), Грегорич.

Дармштадт: Брунст-Цолльнер, Маглица, Мюллер, Ціммерман (Франьїч, 58), Голланд, Бадер, Нюрнбергер, Мелем (Гясуля, 90+2), Хонсак (Пфайффер, 90+2), Зайдель (Вільгельмсон, 74), Скарке (Карич, 74).

Попередження: Вайсгаупт, Гьофлер.