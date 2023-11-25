У рамках тринадцятого туру чемпіонату Англії Брайтон вирушив на виїзд до Ноттінгем Форреста.

Гості зуміли здолати господарів, граючи з 73-ї хвилини у меншості.

Огляд матчу

Ноттінгем Форест – Брайтон 2:3

Голи: Еланга 3, Гіббс-Вайт 76 (пен.) – Фергюсон 26, Жуан Педро 45+4, 58 (пен.)

Попередження: Тоффоло 54, Ніакате 74 – Адінгра 66, Данк 73, 73, Фергюсон 75, Вербругген 82, Буананотте 90+4.

Вилучення: Данк 73. 