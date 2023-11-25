Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 25 листопада 2023 року, 17:00.
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25 листопада 2023, 20:25
У рамках тринадцятого туру чемпіонату Англії Брайтон вирушив на виїзд до Ноттінгем Форреста.
Гості зуміли здолати господарів, граючи з 73-ї хвилини у меншості.
Огляд матчу:
Ноттінгем Форест – Брайтон 2:3
Голи: Еланга 3, Гіббс-Вайт 76 (пен.) – Фергюсон 26, Жуан Педро 45+4, 58 (пен.)
Попередження: Тоффоло 54, Ніакате 74 – Адінгра 66, Данк 73, 73, Фергюсон 75, Вербругген 82, Буананотте 90+4.
Вилучення: Данк 73.