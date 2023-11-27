Англія

Іспанець задоволений трансфернорю політикою клуба.

Головний тренер Манчестер Сіті прокоментував трансфер до клубу захисника Мануеля Аканджі. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Манчестер Сіті провернув фантастичний трансфер. Просто вау!

Аканджі може грати на позиції фулбека, центрального захисника, опорного півзахисника. Коли Мануель заходить у фінальну третину, він може віддати ключову передачі. Він швидкий і сильний.

Якого гравця привів до мене в команду Чікі Бегірістайн. Це топ рівень", — сказав Пеп.

Цього сезону, Мануель Аканджі зіграв за Ман Сіті 16 матчів та забив три голи.