Англія

Уругвайський хавбек травмувався одразу ж після повернення в минулому поєдинку проти Астон Вілли.

У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем на власному полі поступився Астон Віллі з рахунком 1:2.

У цьому протистоянні своє повернення до стартового складу "шпор" після восьми місяців відсутності здійснив центральний півзахисник Родріго Бентанкур, проте дограти навіть перший тайм він не зміг — вже на 32-ій хвилині уругвайця було замінено на П'єра-Еміля Гейб'єрга.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 26-річний Бентанкур у матчі проти Астон Вілли травмував щиколотку, через що тренерський штаб Анге Постекоглу не зможе розраховувати на нього протягом наступних двох-двох із половиною місяців.

Його повернення на футбольне поле не відбудеться щонайменше до лютого 2024 року.

Дивитися відео голів та огляд матчу Тоттенгем — Астон Вілла ви можете на Football.ua.