Уругвайський хавбек травмувався одразу ж після повернення в минулому поєдинку проти Астон Вілли.
Родріго Бентанкур, getty images
28 листопада 2023, 19:59
У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем на власному полі поступився Астон Віллі з рахунком 1:2.
У цьому протистоянні своє повернення до стартового складу "шпор" після восьми місяців відсутності здійснив центральний півзахисник Родріго Бентанкур, проте дограти навіть перший тайм він не зміг — вже на 32-ій хвилині уругвайця було замінено на П'єра-Еміля Гейб'єрга.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 26-річний Бентанкур у матчі проти Астон Вілли травмував щиколотку, через що тренерський штаб Анге Постекоглу не зможе розраховувати на нього протягом наступних двох-двох із половиною місяців.
Його повернення на футбольне поле не відбудеться щонайменше до лютого 2024 року.
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