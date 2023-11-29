Англія

21-річний іспанець може пропустити близько трьох місяців.

Вінгер Брайтона Ансу Фаті не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах цього сезону через травму. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

21-річний іспанець отримав травму в минулому матчі АПЛ проти Ноттінгема Фореста (3:2), де його замінили на 21 хвилині.

Після гри головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі заявив, що швидше за все, Ансу вибув надовго.

За інформацією джерела, після медичного обстеження у футболіста було діагностовано пошкодження литкового м'яза. На відновлення йому знадобиться близько трьох місяців.

У нинішньому сезоні Фаті, контракт якого належить Барселоні, провів 14 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.